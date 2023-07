Volley femminile B1. L’Azimut Giorgione sogna in grande con l’ingaggio di Beatrice Pozzoni

L’Azimut Giorgione punta in alto per quel che riguarda la voce schiacciatrici e dopo Alice Bellini ufficializza l’ingaggio della 28enne Beatrice Pozzoni. Cresciuta nelle giovanili del Vero Volley di Monza, il nuovo martello di 187 centimetri vanta una lunga esperienza fra serie A2 e B1. In particolare, nell’ultima stagione, ha ottenuto la promozione in A2 con la CBL Costa Volpino: “Vengo a Castelfranco con tanta voglia di dimostrare il mio valore e di vincere – le prime parole in maglia Giorgione di Pozzoni. Sono molto determinata perché ritengo che l’Azimut Giorgione offra prospettive importanti. Ho conosciuto staff e dirigenza: l’impressione è ottima. E pure la squadra che sta prendendo forma appare particolarmente affidabile. Sono una persona estremamente competitiva: l’agonismo necessario per portare a casa il risultato è garantito”. Con Andrich, Bellini e Pozzoni, l’Azimut Giorgione potrà contare su terminali di palla alta di primissimo valore in B1. Tanta esperienza che non esclude ulteriori margini di miglioramento, in attesa di affiancare una quarta pari ruolo fra le più promettenti del vivaio di Castelfranco.