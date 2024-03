Azimut Giorgione sul velluto anche lontano da Castelfranco Veneto: rotondo 3-0 con l’Aduna

Un’Azimut Giorgione con la testa già alla Final Four di Coppa Italia espugna 3-0 Correzzola cogliendo il dodicesimo successo consecutivo e confermando il primato a + 10 sulla seconda Fantini-Folcieri. Conti sistemati con l’Aduna Banca Annia Padova, unica squadra capace di battere finora la capolista, nonostante una prestazione non brillante: “È evidente che già da un paio di partite la concentrazione è sulla Coppa Italia – ammette coach Paolo Carotta – ma nonostante questo, quando è stato il momento chiudere la partita lo abbiamo fatto”.

Nei primi due parziali, l’Azimut ha scavato il solco con due break al servizio. Bellini nel primo, Stufi nel secondo. Nel terzo set l’Aduna che non schierava M’bra a causa di malanni fisici, rialza la testa e va a conquistarsi tre palle set. Eppure le tre occasioni non bastano. L’Azimut si rimbocca le maniche e quando è ora di giocare da grande squadra lo fa. Annulla i set point e con due muri di Stufi chiude la partita e porta a casa i tre punti.

Migliore in campo è risultata Beatrice Pozzoni: per lei 16 punti di cui 2 al servizio e 3 a muro (sui 12 totali siglati dal Giorgione). Proprio la giocatrice si è così espressa a fine gara: “Abbiamo affrontato la partita con la testa giusta perché l’avversario era di livello. Soprattutto nella parte finale di ogni set abbiamo spinto in modo decisivo e questo ci ha portato alla vittoria. I punti che ci separano dalle altre squadre in classifica ci tranquillizzano, ecco perché giochiamo in modo sereno. La Coppa Italia sarà un dentro-fuori, dunque più tosta, a Campobasso dovremo mettere alla prova la nostra mentalità”.

E adesso è lecito e doveroso pensare solo alla Coppa Italia. A Campobasso, semifinale in programma venerdì prossimo con Castelfranco di Sotto (PI); la Coppa verrà assegnata il giorno seguente. Il tabellino del match: