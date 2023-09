Azimut Giorgione: i talenti del vivaio si stanno adattando alla perfezione alla prima squadra

Quinta settimana di preparazione al campionato per l’Azimut Giorgione, attesa all’esordio in B1 domenica 8 ottobre a Castelfranco con il Volley Academy di Delebio (Sondrio). Agli ordini di Paolo Carotta, la rinnovata formazione si prepara ad affrontare nel weekend un doppio incontro amichevole. In programma oggi alle 20:00 a Noventa Vicentina il test match contro le compagne di girone dell’Ipag. Sabato, nuovamente sfida amichevole a Montecchio Maggiore (alle 14) contro l’A2 dell’Ipag Sorelle Ramonda. Nel frattempo, sabato scorso, Ceron e compagne hanno giocato quattro set amichevoli a Chioggia con il VLC Rom Plastica (Volley Clodia, B1) vincendoli tutti e quattro.

“Stiamo continuando a lavorare molto bene – spiega coach Carotta -. Come è normale che sia, siamo evidentemente appesantiti sulle gambe ma si notano parecchi progressi. In particolare, sta migliorando la correlazione muro difesa sulla quale ho insistito in allenamento. Ora ci stiamo concentrando sulla ricezione. Il gruppo trasmette sensazioni positive dimostrando di essere particolarmente coeso nonostante i nuovi arrivi. Sono piacevolmente sorpreso dalle ex under 18 promosse stabilmente in prima squadra: si stanno dimostrando atlete di B1 a tutti gli effetti e in particolare Ganzer ha dimostrato grande affidabilità giocando buona parte degli incontri amichevoli”. Un dato, quest’ultimo, che riflette a posteriori la qualità di lavoro impostata a Castelfranco sin dai primissimi anni giovanili.