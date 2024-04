L’Azimut Giorgione torna a Castelfranco Veneto: contro il Volano c’è già aria di play-off

Un turno di campionato non semplice e affascinante. Domenica 21 aprile è in programma a Castelfranco Veneto Azimut Giorgione – Rothoblaas Volano, una sfida d’alta classifica senza però un obiettivo comune. Se la formazione trentina è in lotta per un posto nei play-off che metteranno in palio la Serie A2, a quattro giornate dal termine l’Azimut è già certa del primo posto nel girone B della B1.

“Abbiamo bisogno di sfide come questa – precisa la 23enne Alice Bellini tramite i canali ufficiali del club trevigiano – per prepararci al meglio ai play-off. Non sarà di certo una partita semplice perché, come sabato scorso a Vicenza, ci troveremo di fronte una squadra molto forte e ben organizzata. Il nostro obiettivo? Provare a vincerle tutte mettendo in campo il lavoro svolto in questi mesi e dando spazio alle giovani che si sono sempre impegnate e che possono sicuramente esprimersi ad alto livello”.

Per la schiacciatrice Bellini, la sfida con Volano non sarà una partita come le altre, avendo indossato la casacca trentina nelle ultime due stagioni: “È stato bellissimo giocare a Volano all’andata e sarà bellissimo anche al ritorno, un mix di forti emozioni. E fa piacere scendere in campo sapendo che a fine partita, comunque vada, si andrà a mangiare una pizza assieme”.