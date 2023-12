Azimut Giorgione, ultimo allenamento dell’anno: la capolista non si ferma mai

L’Azimut Giorgione non si ferma, nemmeno durante le feste. Le ragazze della Serie B1 sono rientrate tra le mura del Palazzetto di Castelfranco Veneto per un ultimo allenamento prima dell’arrivo del nuovo anno. Questa è stata la giusta occasione per guardarle scendere in campo dopo l’arrivo della nuova compagna di squadra Federica Stufi e per capire cosa potranno regalare nelle prossime sfide. In questo allenamento hanno già dimostrato un grande affiatamento e un brillante gioco di squadra. Non c’è dubbio, il 2024 sarà pieno di emozioni.

L’Azimut tornerà in campo domenica 14 gennaio per affrontare in casa l’Enercom Crema, mentre sei giorni dopo le trevigiane se la vedranno con l’IPAG Noventa in trasferta: si tratta delle ultime due gare del girone d’andata e a quel punto si capirà se la squadra di coach Carotta potrà fregiarsi del titolo di campione d’inverno. Con il primo posto, inoltre, diventerebbe certa la partecipazione alla Coppa Italia di Serie B1 che si disputerà il prossimo mese di marzo.