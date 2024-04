Castelfranco Veneto, l’Azimut Giorgione è a un solo punto dai play-off per l’A2

Basteranno due set a Vicenza per garantire all’Azimut Giorgione la matematica partecipazione ai prossimi play off con quattro giornate d’anticipo. La squadra di Paolo Carotta scenderà in campo nel capoluogo berico, sabato alle 20.30, contro una delle formazioni di alta classifica, anch’essa in piena corsa per la post season.

Quel piccolo passo a Vicenza andrebbe a sbloccare un grande obiettivo: “Dovremo stare molto attenti a Vicenza perché nella scorsa giornata ha perso a Volano e con noi vorrà sicuramente riscattarsi – spiega Paola Fraccaro, dirigente in panchina dell’Azimut Giorgione. Saremo a metà dell’opera se sapremo battere bene inducendole ad un gioco scontato”.

Paola Fraccaro, di categorie ed atlete alla Giorgione Pallavolo ne ha viste passare. Segue da dieci anni la prima squadra fungendo da terzo allenatore: “Sono al fianco della prima squadra da quando militava in serie C. Veniamo dall’eliminazione in Coppa Italia che sicuramente brucia. Ma già domenica scorsa con Peschiera, il gruppo ha reagito bene schierando in campo due diciottenni. Stiamo lavorando e vedo le atlete super concentrate per l’obiettivo stagionale”.

Il Vicenza Volley, come anticipo, è da prendere assolutamente per le molle e non solo perché giocherà tra le mura amiche. La formazione biancorossa è anch’essa in piena corsa per i play-off, visto che occupa la quarta piazza del girone B della B1, a un solo punto dal terzo posto che garantirebbe l’accesso alla fase successiva di questa stagione.