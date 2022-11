B1: l'Azimut Giorgione recupera le atlete acciaccate e va alla caccia dei 3 punti

Un’altra trasferta insidiosa attende l’Azimut Giorgione. Domani alle 18:00 (sabato 19 novembre), la B1 di Castelfranco scenderà in campo a Ostiano, in provincia di Cremona. Avversario di turno il Fantini-Folcieri, formazione che in 2 occasioni su 3 è andata a punti fra le mura amiche. Le padrone di casa vantano in classifica 6 lunghezze, 2 in meno del Giorgione, frutto di 2 successi e 4 sconfitte. Ad oggi, l’Azimut si è comportata leggermente meglio collezionando 3 successi e 3 sconfitte.

La formazione di Paolo Carotta ha lavorato in settimana per recuperare gli acciacchi fisici emersi durante la gara con l’AltaFratte e si presenterà in campo decisa più che mai a tornare ad incrementare la propria classifica. Un’ulteriore prova della tenuta psicofisica di una squadra, quella castellana, ampiamente rinnovata e bisognosa di continuare a lavorare sodo e in serenità alla ricerca del miglior assetto possibile.