Volley femminile B1: l’Azimut Giorgione continua a crescere

È stato un fine settimana più che proficuo quello appena trascorso dalla B1 dell’Azimut Giorgione. Agli ordini dello staff tecnico capitanato da coach Carotta, le atlete hanno disputato un triangolare contro le compagne di girone Arena Volley e Rothoblaas Volano. Successo per 2-1 su Verona e “pareggio” per 2-2 con Volano: due risultati anomali che ben esprimono lo spirito e l’obiettivo con il quale si sono affrontati gli avversari.

“Siamo in pre campionato – spiega coach Carotta - Stiamo prendendo le misure e capendo qual è il nostro potenziale. Sono stati due giorni intensi, proficui e stancanti. Dobbiamo lavorare ancora molto ma qualche progresso si nota: questi tre giorni di team bulding si sono dimostrati molto validi sotto l’aspetto tecnico ma soprattutto dal punto di visto della coesione di gruppo. Il nostro assetto è ancora in fase di formazione: le possibilità di turnare le pedine a disposizione sono molte perciò resto fiducioso”.

Due settimane ancora per limare gli ultimi spigoli e per farsi trovare pronti alle danze, con l’avvio fissato per domenica 9 ottobre, alle 17:30 in casa contro Volano. Nel frattempo, c’è fermento per la presentazione societaria di mercoledì sera al Fraccaro Café di Castelfranco. In programma, la sfilata di tutte le squadre 2022/23 di fronte agli sponsor e alle autorità cittadine. A seguire, ricco banchetto e DJ set a vantaggio delle atlete e dei famigliari al seguito.