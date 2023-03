B1. Azimut Giorgione contro il fanalino di coda Piadena per continuare a sognare

Tre punti per mantenere il lumicino acceso. Si legge così l’obiettivo dell’Azimut Giorgione per quel che riguarda il match di Piadena, con la formazione trevigiana in campo domenica 26 marzo alle 17:00. Tutto questo perché soltanto un successo pieno terrebbe in vita le speranze di aggancio alla terza piazza finale (valida per l’accesso ai play-off promozione), la cui distanza a sei lunghezze permane pressoché invariata. La formazione di coach Carotta si troverà di fronte un avversario certamente agguerrito, alla disperata ricerca di risalire la classifica per evitare la retrocessione. Piadena è il fanalino di coda del girone C della B1 di volley femminile ma non per questo permette di stare tranquilli.

A mettere in guardia è il capitano dell’Azimut, Giorgia De Bortoli: “Oltre a godere del fattore campo, giocheranno con il coltello tra i denti perché hanno bisogno di fare punti, e questo sarà il loro punto di forza principale. Noi dovremo essere brave ad imporre sin da subito il nostro gioco e il nostro ritmo, partendo forte al servizio in modo da limitare le loro soluzioni d’attacco”. Concentrazione massima, dunque. E un occhio agli altri campi perché, ammesso che l’Azimut conquisti 15 punti nelle 5 partite restanti, per raggiungere i sospirati play-off servirà una combinazione importante di risultati.