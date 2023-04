B1. L’Azimut Giorgione si conferma imbattibile in casa: San Donà cade dopo 4 set

Partenza sorniona, evoluzione vincente (Azimut - Cortina Express Imoco 3-1: 22-25, 25-16, 25-17, 25-21). Tre punti non scontati per l’Azimut Giorgione contro un San Donà indaffarato a chiudere al di sopra della linea rossa la stagione di B1. Se alla formazione ospite non mancano le motivazioni in questo epilogo di stagione, è doveroso ammettere che l’Azimut è brava a trovarne, considerato l’andamento dell’intero campionato.

E con le giovani veneziane, De Bortoli & c. patiscono fin da subito in ricezione perdendo la prima frazione di gioco. Dal secondo set in poi fanno ciò che è mancato ovvero controllano il considerevole vantaggio maturato nelle battute iniziali. Nel solo quarto set San Donà sembra poter riaprire il match ma è un fuoco di paglia che si esaurisce sul 21-19. Non manca neppure il nervosismo, più per decisioni arbitrali che per la posta in palio: giallo a Gregoris sul 18-12 del 3° e a De Bortoli sul 2-5 del quarto. L’Azimut continua ad essere (quasi) imbattibile in casa: la sola capolista Altafratte ha espugnato Castelfranco. Ed è alquanto deficitaria in trasferta: due sole vittorie fuori dalle mura amiche. Probabilmente poco per aspirare ad un posto nei play off.

Così coach Carotta a fine gara: "Contratti nel primo set, San Donà ci ha aggredito bene con la battuta ma poi abbiamo preso le misure. Nel terzo set le ho viste molto aggressive ma siamo stati bravi a contenerle. La notizia più bella è il titolo provinciale dell’S3 della Giorgione Pallavolo che ci proietta alla fase regionale come unica società di Treviso e Belluno. Dalle piccole vittorie si arriva alle grandi vittorie”. Il tabellino del match:

AZIMUT GIORGIONE-IMOCO SAN DONÀ 3-1 (22-25, 25-16, 25-17, 25-21)

GIORGIONE: Andrich, M’bra, Cantamessa, De Bortoli, Gogna, Ceron, Pincerato, Morra L, Bateman, Fezzi, Prado. All. Carotta

IMOCO: Marchesini, Soffiato, Visentini, Orlandi, Viola, Moiran, Coba, Talerico, Adigwe, Marchetto, Fiolo, Pagot. Liberi: Bardaro, Priore. All. Gregoris