B1: l’Azimut Giorgione si inchina di fronte alla capolista, 3-1 per l’Alta Fratte

Complice una situazione fisica precaria, l’Azimut Giorgione lotta ma deve cedere alla rimonta della capolista AltaFratte (Azimut – Eurogroup 1-3: 25-10, 22-25, 18-25, 21-25). Pronti via e De Bortoli è out. Il capitano del Giorgione si infortuna sul 3-0 del primo set e verrà sostituita per l’intero incontro da una pur meritevole Andrich. Sulla falsa riga di Debby anche l’opposto M’bra, sostituita a più riprese dalla schiacciatrice under 18 Ganzer. E dire che nel primo set alla squadra di Carotta è riuscito tutto miracolosamente bene. AltaFratte fallosa, difesa del Giorgione pigliatutto.

Bello per il pubblico di casa, superiore alle 500 unità, finché è durato. Dal secondo set la capolista ha iniziato a fare la capolista e la musica è cambiata. Avanti 7-2, l’Eurogroup subisce la rimonta delle padrone di casa sospinte da M’bra autrice di 7 battute consecutive di cui 4 ace (14-11). L’AltaFratte si ricompone, impatta 22-22 e una discussa invasione in attacco di Gogna consegna il parziale alla squadra di Rondinelli. Sale la tensione, il derby si accende: giallo più rosso alla dirigente del Giorgione in panchina Paola Fraccaro in apertura di terzo set.

È il parziale del calo fisico di M’bra in un Azimut che tira fuori i denti e tenta in tutti i modi di difendere quel che resta. Fezzi e Andrich fanno gli straordinari in attacco, Fanelli e Masiero trascinano le ospiti. Nel quarto set colpo di coda Giorgione: dal 6-12 con pazienza impatta 14-14. I denti non bastano: l’Eurogroup cede il primo set del campionato e mantiene imbattuto la vetta.

Così Erica Andrich a fine gara: “Un infortunio inaspettato, quello di De Bortoli, nei primissimi minuti di match. È stato difficile da gestire anche perché in settimana ci eravamo allenate con altre atlete acciaccate. Fortunatamente la panchina ci ha supportate. L’AltaFratte è una gran bella squadra, abbiamo tolto loro il primo set del campionato. Bella soddisfazione ma non completa perché avremmo potuto quantomeno arrivare al tie break. Impariamo da questa sconfitta. Infine ringrazio il nostro pubblico incredibilmente numeroso e festante. In campo non riuscivamo a parlarci dal frastuono che c’era ma è bello giocare così”. Il tabellino del match:

AZIMUT GIORGIONE-EUROGROUP ALTA FRATTE 1-3 (25-10, 22-25, 18-25, 21-25)

GIORGIONE: Green, Bateman, M’Bra, Fezzi, Andrich, De Bortoli, Ganzer, Alessi, Facchinato, Gogna, Cantamessa, Ceron, Moretto, Morra. All. Carotta

ALTA FRATTE: Volpin, Giason, Cicolini, Pavei, Pasa, Nordio, Gasparini, Marinello, Fanelli, Wabersich, Bortolot, Masiero, Rizzo, Canella. All. Rondinelli