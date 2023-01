B1: l’Azimut Giorgione si rinforza con la brasiliana Jaline Prado de Oliveira

Nell’ultimo match di Volta Mantovana, ai più attenti non è passato inosservato l’inserimento in maglia Azimut Giorgione di un’atleta dal grande passato in serie A. Si tratta della brasiliana Jaline Prado de Oliveira, schiacciatrice classe 1979 che ha militato anche nelle massime serie di Brasile, Spagna, Turchia, Grecia, Francia, Emirati Arabi e Slovenia. Fra i maggiori successi, oltre ad un campionato paulista e quattro campionati carioca, spicca una Coppa CEV raggiunta con Urbino nel 2011. Jaline, accasatasi in Veneto e madre di una bimba di un anno e mezzo, attualmente allena a Castelfranco una seconda divisione e non appena ha ricevuto il nulla osta per scendere in campo in B1, si è messa a disposizione del tecnico Paolo Carotta.

Spiega Jaline: “Vivo questa nuova esperienza come un nuovo debutto. Provo molta emozione nel tornare ad allenarmi e giocare. Con grande entusiasmo darò il mio contributo in termini di esperienza alle ragazze più giovani della squadra”. Quel che è certo è che, recuperati gli ultimi acciacchi, l’attuale rosa in forza all’Azimut Giorgione ha le carte in regola per disputare un girone di ritorno di tutt’altra caratura rispetto a quello d’andata. Numeri alla mano, i play off distano sei lunghezze. “Non facciamo calcoli – chiosa Carotta -. Pensiamo ad una partita per volta”.