B1: l’Azimut Giorgione ritrova il sorriso dopo il 3-1 ai danni dell’Aduna Padova

Singoli che crescono, punti che arrivano, morale che sale. È un 3-1 scacciapensieri il risultato finale del match casalingo con l’Aduna che consegna all’Azimut Giorgione il primo successo pieno della stagione, uno splendido trionfo. Primi due set senza particolari patemi con un Giorgione abile a maturare fin dalle battute iniziali un considerevole vantaggio gestito poi con esperienza. Idem nel quarto e conclusivo set.

Sulla torta manca però la ciliegina perché nel terzo parziale le padrone di casa accusano un vistoso calo che consegna la frazione di gioco alle avversarie. Un black out probabilmente fisiologico ma sicuramente indicativo delle ulteriori possibilità di crescita mentali ancorché tecniche. Da segnalare una stratosferica M’bra autrice di 31 punti con il 61% di positività. A fine match, applausi anche alla regista Anna Green che ha giostrato con capacità il comparto offensivo e ad una stoica Lucia Morra (L) premiata come MVP, a sorreggere la seconda linea in non perfette condizioni fisiche.

Ecco le dichiarazioni post-partita di coach Paolo Carotta: “Sono soddisfatto in parte per il risultato. Quando giochiamo la squadra c’è ma il blocco nel terzo set è da analizzare. Siamo un buon gruppo ma non ancora completamente squadra, specialmente nei momenti di difficoltà. Devo ammettere che in palestra lavoriamo molto bene perciò quanto prima vedremo i risultati anche in partita. Avevamo bisogno di questi tre punti per sbloccarci”. Il tabellino del match:

AZIMUT GIORGIONE-IL COLLE CONSORZIO PADOVA WOMEN 3-1 (25-21, 25-21, 14-25, 25-15)

GIORGIONE: Green, Bateman, M’Bra, Fezzi, Andrich, De Bortoli, Ganzer, Alessi, Facchinato, Gogna, Cantamessa, Ceron, Moretto, Morra. All. Carotta

PADOVA: Tonina , Azzolin, Blaseotto, Cavalera (L), Urbinati (L), Nalin, Avanzo, Nonnati, Boscolo, Comotti, Colombano, Romano. All. Amaducci.