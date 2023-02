B1. L’Azimut Giorgione supera la vicecapolista e può ancora sperare nei play-off

Nemmeno l’Arena Volley Team, seconda forza del campionato, riesce nell’impresa di espugnare il fortino dell’Azimut Giorgione. La formazione veronese, perdendo per 3-1, pur mantenendosi in zona play off, lascia scappare a +8 la capolista Alta Fratte, unica formazione finora vincente a Castelfranco (21-25, 25-18, 25-22, 25-16). Sull’Azimut Giorgione, chi ne capisce alzi la mano. La formazione di Paolo Carotta può permettersi di giocare almeno alla pari con qualsiasi avversario e di non temere nessuno, tranne sé stessa.

O meglio, i suoi errori. Perché sistemati quelli, non ce n’è per nessuno. Il primo set l’ha dimostrato ancora una volta: con 10 errori totali, il successo è stato degli ospiti. Dal secondo cambia qualcosa: si sbaglia un po’meno (7), entra una pimpante Fezzi per De Bortoli, Andrich e M’bra attaccano con percentuali ben al di sopra del 50%. Sono loro i terminali d’attacco preferiti di Pincerato che in regia distribuisce e accelera il gioco. Dall’ingresso di Fezzi sul 13-12, l’Azimut vola 19-13. Verona accorcia 19-16 ma basta un time out di Carotta per rimettere in moto la macchina da punti castellana. Nel terzo set si combatte fino al 18-18, momento in cui l’Azimut mette la freccia.

La partita gira, il Giorgione conduce e chiude il match con Andrich e M’bra in doppia cifra, la bella e prolifica prestazione di Pincerato (8), l’apporto positivo di Gogna (a segno 5 volte su 7 palloni) e di Ceron (50%). A quest’Azimut manca continuità, la quale, numeri alla mano, sembra essere sinonimo di meno errori. Così coach Carotta a fine gara: “Abbiamo bisogno di continuità, il segreto è quello. Siamo partiti un po’ male, poi ci siamo sciolti e abbiamo condotto un’ottima partita. La squadra che ho a disposizione è forte, tutte possono giocare titolari e sto cercando di sfruttare il parco atlete a disposizione”. Il tabellino del match

AZIMUT GIORGIONE-ARENA VOLLEY TEAM 3-1 (21-25, 25-18, 25-22, 25-16)

GIORGIONE: Andrich, M’bra, Cantamessa, De Bortoli, Gogna, Ceron, Pincerato, Morra L, Bateman, Fezzi, Prado. All. Carotta.

ARENA: Bissoli, Brutti, Cappelli, Ferrari, Gainelli, Hrabar, Merzari, Montin, Muzzolon, Riccato, Sgarbossa, Moschini, Erigozzi. All. Bertolini