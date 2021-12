B1: un bel primo set e poi il buio per il Team Conegliano, netto 3-0 della capolista Vivigas Arena

Infortuni e sfortuna. Iltermina il 2021 con una sconfitta che comunque non pregiudica la propria classifica. Lo 0-3 subito ieri a Castel D’Azzano contro l’(capolista del girone C insieme a Nardi Volta) non ha sminuito le ambizioni di alta classifica delle gialloblu che sono a tre punti dal, attualmente occupato da Alta Fratte, in attesa che giochi Giorgione.

Le veronesi hanno fatto ben capire perché sono in vetta, nonostante sia necessario sottolineare come il Team abbia dovuto fare a meno di pedine importanti che non sono scese in campo. A dir poco spettacolare il primo parziale, conquistato dalle padrone di casa soltanto ai vantaggi (28-26). Dopo il grande sforzo, Conegliano si è progressivamente spenta, conquistando appena 12 e 14 punti nelle frazioni di gioco successive.

L’appuntamento è ora per il 2022, quando le trevigiane saranno impegnate in casa contro il Duetti Giorgione (l’8 gennaio per la precisione). A fine gara questo è stato il commento di Cristina Barcellini: “Purtroppo non abbiamo chiuso bene prima delle feste, non ha funzionato bene la ricezione, ma un po’ più in generale sembravano tutte spente. Adesso abbiamo 2-3 settimane per lavorare e ricaricare le batterie, vogliamo mostrare quello che abbiamo già fatto di buono in altre partite”. Il tabellino del match:

ARENA VOLLEY TEAM-TEAM CONEGLIANO VOLLEY 3-0 (28-26, 25-12, 25-14)

ARENA: Bissoli (3), Brutti (13), Cappelli (14), Ferrari, Guiotto (9), Hrabar (), Lonardi (), Montin, Muzzolon, Sgarbossa (6), Tamassia (6). Liberi: Moschini, Erigozzi. All. Bertolini

CONEGLIANO: Tosi (7), De Luca, Volpin (6), De Stefani, Zia (1), Barcellini (8), Pesce (5), Menegaldo, Alessandria, Wabersich (8), Nordio (9), Casonato, Ceschin, Pegorin. All. Martinez.