B1: la capolista Nardi Volta fa un solo boccone del Duetti Giorgione, corsa play-off in salita

Battuta d’arresto senza appello per il Duetti Giorgione a Volta Mantovana (risultato finale 3-0: 25-15, 25-20, 25-19). Le ragazze di Castelfranco non entrano mai in partita e subiscono la pressione della prima in classifica soprattutto dalla linea di battuta. Con la ricezione ospite traballante, per le padrone di casa è naturale condire la precisione al servizio con un’attenta correlazione muro difesa e il gioco è fatto.

“Abbiamo affrontato una squadra di alto livello che ha interpretato al meglio la partita – analizza coach Carotta – Con il nostro rendimento scarso da seconda linea è stato difficile organizzare un’efficace linea offensiva. Siamo stati scontati”. Con questo successo il Nardi prende il largo in vetta rispetto al Giorgione. Ora a +9 (con una partita in più) sembra diventare irraggiungibile. In chiave play-off, a giocare la post season saranno sia la prima che la seconda in classifica.

L’allenatore ha aggiunto: “La nostra corsa si orienta ora sulla seconda ovvero Verona che, con una partita disputata in più di noi, dista a 8 lunghezze. Per sperare di agganciare i play off, però, è necessario fare ben di più”. Difficile ma non impossibile. Alla luce della partita in meno ma soprattutto dello scontro diretto in programma a Castel d’Azzano (VR) il 23 aprile. Certo è che per riuscire nell’impresa, il Duetti non può concedersi nessun altro passo falso. Il tabellino del match:

NARDI VOLTA-DUETTI GIORGIONE 3-0 (25-15, 25-20, 25-19)

NARDI VOLTA: Galiero, Boninsegna, Facco, Oriente, Gobbi (L), Maghenzani, Guarnieri, Neriotti, Di Nucci (L), Marcone,Angelini, Giannace. All. Breviglieri

GIORGIONE: De Bortoli 8, Fornasier 8, Poser 6, Gogna 5, Valente 3, Bateman 1, Green 1, Morra (L). N.e.: Fantini, Facchinato, Ganzer, Moretto. All. Carotta.