B1: Conegliano asfalta Porto Mantovano e si giocherà la salvezza nell'ultima gara stagionale

Grande successo per il Team Conegliano Volley nell’ultima partita casalinga della stagione in B1. Con una buona prestazione di squadra, le ragazze di coach Martinez portano a casa altri 3 punti battendo l’Euromontaggi Porto Mantovano. La corsa alla salvezza si fa ora incandescente con l’ultima partita della regular season in programma sabato prossimo, quella contro Udine Volley. Il primo set inizia con le padrone di casa che partono subito forte, 5-2 e poi 10-4 con coach Marone costretto a chiamare entrambe le interruzioni a sua disposizione, senza esiti apprezzabili.

Molti errori ed imprecisioni portano rapidamente il punteggio su un eloquente 16-7. Un mini parziale delle ospiti non è sufficiente a spaventare le gialloblu, anche se Martinez chiama time-out. Alla ripresa le padrone di casa, trascinate da Barcellini, Volpin e Waberish, si aggiudicano il parziale con un rotondo 25-15. Il secondo set parte sulla falsariga del primo, è subito 6-1e Porto Mantovano interrompe il gioco: al rientro si va sull’11-6 e poi sul 13-6, con seconda interruzione.

Sul 20-14 per Conegliano, la squadra di casa resiste agli ace lombardi e si aggiudica anche la seconda frazione di gioco. Il terzo set è un po’ più combattuto: dopo un 9-4 iniziale, si registra un abbozzo di rimonta dell’Euromontaggi fino al 15-13. Due errori rimandano però avanti Conegliano e la strada torna ad essere spianata. C’è un nuovo allungo locale, Porto prova ad accorciare le distanze, ma anche una volta gli ace ospiti non bastano. Netta la differenza di valori in campo, è 25-20 e 3-0 definitivo. Il tabellino del match:

TEAM CONEGLIANO VOLLEY-EUROMONTAGGI PORTO MANTOVANO 3-0 (25-15, 25-18, 25-20)

CONEGLIANO: De Luca, Volpin 10, De Stefani, Zia 8, Barcellini 14, Pesce, Menegaldo 7, Ceschin (L1), Pegorin (L2), Alessandria, Waberish 10, Florian, Nordio 2. All. Martinez

PORTO: Mazzarini (L), Poggi 2, Miserendino 11, Bellardi, Riccato 11, Giardini 5, Bendoni 1, Ghirardelli 4, Garau 2, Collet 1, Fiorellini. All. Marone