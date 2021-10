B1, Conegliano lotta ancora ma non basta: l’1-3 contro Nardi Volta è un altro passo verso la crescita

Il compianto allenatore di calcio Franco Scoglio ricordava spesso come la sconfitta lo esaltasse e gli facesse assaporare stimoli impagabili. Non si può certo dire che sia questo il sentimento deldopo lo sfortunato esordio casalingo di ieri sera contro. Ilfinale per la formazione mantovana, però, deve essere letto come se fosse il classico bicchiere mezzo pieno. Le avversarie si sono dimostrate forti e competitive, confermando le buone impressioni della prima di campionato, quando avevano regolato senza problemi Cerea.

Con Conegliano è stato diverso, le gialloblu hanno versato fino all’ultima goccia di sudore, rendendo la vita difficile alle ospiti. Il primo set è stato equilibrato fino alla metà del suo svolgimento, quando Nardi Volta ha trovato l’allungo decisivo: prima un rassicurante 18-12 e poi il massimo vantaggio sul 23-16 che è stato mantenuto fino alla fine (25-18). Nel secondo parziale, Conegliano avrebbe meritato maggiore fortuna. Dopo aver inseguito a lungo, la squadra di casa ha rimontato fino a un impressionante 13-12, giocando punto su punto e cedendo soltanto negli ultimi istanti: il 25-22 per le mantovane è stata una vera e propria beffa. Il terzo set è quello che lascia ben sperare per i prossimi appuntamenti del girone C di B1.

Il Team Conegliano Volley ha accusato il colpo, rimanendo a tre lunghezze di distanza (11-14), per poi dar vita a un bel riscatto: si è portato sul 16-14 a proprio favore, allungando le distanze con un +6 di tutto rispetto (20-14) e portando a casa il set con la stessa differenza numerica. Purtroppo il quarto set non è stato caratterizzato dalle stesse emozioni, visto che Nardi Volta si è rimboccata le maniche, arrivando a concretizzare un divario troppo evidente, fino al 25-14 definitivo. Al termine del match, Chiara Wabersich e Anna Menegaldo hanno analizzato con ottimismo la sfida: “Non siamo riuscite a farci valere, ma c’è ancora tanto da crescere e migliorare, testa all prossima partita. Continuate a seguirci sui social!”. Questo il tabellino dell’incontro:

TEAM CONEGLIANO VOLLEY-NARDI PALLAVOLO VOLTA 1-3 (18-25, 22-25, 25-19, 14-25)