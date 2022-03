B1: il derby trevigiano è del Duetti Giorgione, 3-1 in rimonta sul Team Conegliano

Meglio Conegliano nel primo set, poi è stato il Duetti Giorgione a ingranare la marcia giusta, il più classico dei motori diesel. Il derby trevigiano lo hanno vinto proprio le ragazze di coach Carotta in rimonta, un 3-1 che fa immaginare ancora scenari importanti per questa squadra che sta puntando ai play-off di B1. Il Team Conegliano, invece, rimane a contatto con la zona retrocessione, sempre però con una gara da recuperare.

Molto positiva in fase offensiva, la squadra di Martinez era partita subito forte poggiandosi sull’esperta Barcellini, atleta di categoria superiore in prima linea (19) sebbene pizzicata a più riprese in ricezione. Dal secondo parziale il Giorgione si ricompone. Le centrali tornano ad offrire un apporto determinante: si vede la solita Ravazzolo (14 punti di cui 5 muri) ma, in particolare, Gogna (12) costituisce una nota particolarmente positiva. Uno stato di forma, il suo, di tutt’altra caratura rispetto alla prima parte di stagione.

Alla fine gli ace per il Duetti saranno 9 e gli errori nel quarto set per Conegliano ben 10, a riprova del progressivo calo delle ospiti sotto la pressione dei colpi delle padrone di casa. Mvp Poser (17). Queste le dichiarazioni di coach Carotta a fine match: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Conegliano è una squadra tendenzialmente aggressiva nel primo set: siamo stati bravi a mantenere la calma e a imporre gradualmente il nostro gioco. Abbiamo vinto in battuta, avevamo studiato la partita nei minimi dettagli. Play off? Ci siamo detti di pensare a una partita per volta. Quindi ora mente solo sul prossimo match con il Fratte”. Il tabellino del match:

DUETTI GIORGIONE-TEAM CONEGLIANO VOLLEY 3-1 (18-25, 25-22, 25-23, 25-12)

GIORGIONE: Poser 17, Ravazzolo 14, Gogna 12, De Bortoli 10, Fornasier 6, Valente 6, Bateman 3, Green, Morra (L). N.e.: Fantini, Moretto, Ganzer, Facchinato. All. Carotta

CONEGLIANO: Barcellini 19, Wabersich 15, Volpin 8, De Stefani 8, Menegaldo 8, Pesce 2, Zia, Alessandria, Nordio, Ceschin (L). N.e.: Florian, Saccon. All. Martinez