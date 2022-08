Volley femminile B1: dopo 9 stagioni Sabrina Fornasier lascia Giorgione

Fra i volti storici della Pallavolo Giorgione che nella nuova stagione in B1 non vedremo in campo c’è quello di Sabrina Fornasier. Così come per Ravazzolo, anche per lei è giunto il momento di salutare la maglia indossata per tanti anni. Nove, per la precisione, teatro di un’escalation sportiva partita dal settore giovanile.

Sabrina Fornasier è uno dei numerosi talenti cresciuti in casa Giorgione che in carriera ha raggiunto un gran numero di successi: “Non scorderò mai il debutto in serie B a 16 anni così come tutte le promozioni ottenute. Inoltre, le Coppe Veneto, Triveneto e delle Alpi. La maggior parte dei momenti indelebili però, sono dietro le quinte: i canti in spogliatoio, le birre del venerdì sera, le pallonate in faccia ad allenamento e i mille rituali pre partita”.

I successi sportivi si elencano, i singoli episodi esperiti fra compagne di squadra sono innumerevoli: “Porterò nel cuore le persone che al Giorgione ho avuto la possibilità di incontrare. In società, nello staff e nella squadra: persone di cuore, vere, tenaci e grintose e compagne di squadra che sono diventate amiche, quasi sorelle. Sono legami che solo lo sport è in grado di restituire. E alla nuova B1 faccio un grandissimo in bocca al lupo”.

Fornasier non appende le scarpe al chiodo. Si prende una pausa in ambito sportivo per perseguire, a detta sua, altri stimoli. E per il futuro, mai dire mai. Un eccellente ritorno, alla Giorgione Pallavolo, non sarebbe una novità.