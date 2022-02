B1: due mesi di stop e non sentirli, Giorgione riprende la sua marcia e batte Padova

Dopo la lunga sosta di campionato, il Duetti Giorgione riprende la Serie B1 con il passo di due mesi fa, infliggendo una sonora sconfitta all’Alia Aduna Padova che si arrende 3-0 in casa. Risale infatti al dicembre scorso l’ultima apparizione della prima squadra di Castelfranco, anche in quella occasione con bottino pieno.

Per De Bortoli & company l’insidia più grande era costituita dal riprendere alla svelta il ritmo partita. I tre set si sono svolti in sostanziale tranquillità, con il Duetti che alla lunga è apparso più efficace specialmente in fase offensiva. Miglior realizzatrice è stata Eva Ravazzolo, l’unica in doppia cifra con ben 14 punti (di cui 3 muri).

Queste le impressioni di coach Paolo Carotta a fine incontro: “Dopo quasi due mesi mi aspettavo una partita come quella di oggi, ovvero con qualche sbavatura. Però abbiamo colto i tre punti, questo è l’importante. Prepariamoci ad altre tre trasferte: è una ripresa di campionato in salita però siamo carichi. Ci giocheremo fino in fondo tutte le nostre chance”. Il tabellino del match:

ALIA ADUNA PADOVA-DUETTI GIORGIONE 0-3 (21-25, 22-25, 22-25)