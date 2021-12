B1: per il Duetti Giorgione un 3-0 senza fronzoli, Cerea sconfitto in meno di un'ora

sul velluto. Incontro a senso unico a Castelfranco con le trevigiane che portano a casa i tre punti in poco più di un’ora di gioco (Duetti – Isuzu 3-0: 25-14, 25-12, 25-21).non hanno permesso alla formazione ospite di entrare in partita se non nel terzo set. Così Paolo Carotta ha colto l’occasione per sostituire a più riprese la diagonale Bateman – Fornasier con Green – Valente e dare spazio a Massarotto in prima linea e Fantini in seconda.

Nel terzo parziale l’Isuzu si è fatta vedere tenendo sulle spine il Duetti sino al 23-20. Da segnalare la buona prova delle attaccanti su palla alta del Duetti e della centrale Gogna premiata come MVP. Queste le parole di coach Carotta: “Non sottovalutiamo mai nessun avversario. Sono contento del nostro approccio perché incontri come questo rischiano di essere male interpretati a livello di ritmo. Solo nel terzo set abbiamo un po’ abbassato la guardia ma nel complesso abbiamo tenuto molto bene il pallino del gioco perciò posso dirmi soddisfatto”. Mercoledì alle 18.30 a Castelfranco si recupera il match con l'Aduna rinviato per covid. Il tabellino del match:

Duetti Giorgione – Isuzu Cerea 3-0 (25-14, 25-12, 25-21).

Duetti: De Bortoli 12, Fornasier 9, Ravazzolo 9, Poser 9, Gogna 8, Valente 4, Bateman 4, Massarotto 1, Green, Fantini, Morra (L). N.e.: Moretto, Ganzer. All. Carotta.

Isuzu: Gabrielli 9, Boso 6, Tollini 5, Ferrarini 3, Coscia 2, Bovolenta 1, Alberti 1, Bersani, Scaccia, Maccacaro (L). N.e.: Furlani, Possenti. All. Valente.