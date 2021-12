B1: il Duetti Giorgione chiude in bellezza il 2021, battuta Noventa e terzo posto conquistato

Riscatto della sconfitta di Udine e auguri natalizi con il sorriso. Due piccioni con una fava per ilche domina l’e chiude con un brillante 3-0 l’ultimo match del 2021 (Duetti – Ipag 3-0: 25-21, 25-17, 25-17). Il successo è stato costruito al servizio. Molto potente e preciso, ha prodotto ben 13 ace contro 1 soltanto della formazione ospite. Inoltre, la crescita delle atlete disi è materializzata in una prestazione corale nella quale l’avanzata di gruppo è stata devastante.

Dal primo all’ultimo punto, la squadra di Castelfranco ha pigiato sull’acceleratore non lasciando scampo ai tentativi di reazione ospite. La stessa Gomiero, punto di forza Ipag e miglior realizzatrice della propria formazione con 13 punti, non ha avuto la possibilità di incidere come al solito. MVP del match Sabrina Fornasier con 12 punti e 2 ace.

Queste le parole di coach Carotta: “Dovevamo riscattare Udine e così è stato. Siamo stati determinati dall’inizio alla fine, abbiamo messo in campo una bella reazione e di questo sono soddisfatto. Abbiamo fatto tutto molto bene: battuta molto buona e difesa nettamente cresciuta. Stiamo cercando di commettere meno errori ma siamo una squadra molto aggressiva quindi ci sta che si commetta qualche imprecisione in attacco. Per Natale ci concederemo un po’ di pausa ma subito dopo riprenderemo per farci trovare pronti alla ripresa del campionato”. Il tabellino del match:

Duetti Giorgione – Ipag Noventa 3-0 (25-21, 25-17, 25-17)

Duetti: Poser 13, Fornasier 12, Ravazzolo 11, De Bortoli 11, Bateman 7, Gogna 5, Green 2, Morra (L). N.e.: Valente, Fantini, Moretto, Ganzer, Massarotto. All. Carotta

Ipag: Gomiero 13, Morgia 6, Gambalonga 5, Canton 3, Marini 2, Pastorello 2, Bisoffi 2, Leonardi, Dinello, Zanguio, Gallo (L). N.e.: Montanaro, Lunardi, Zanchetta. All. Gemo