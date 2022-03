B1: il Duetti Giorgione espugna Cerea e continua a credere nel sogno play-off

Senza infamia né lode, il Duetti Giorgione supera l’esame Cerea con un netto 3-0. Un risultato come pronostico voleva, fra due formazioni che in classifica presentavano un divario importante. Si è trattato di un match transitorio, per la B1 del Giorgione, che ha sempre condotto l’incontro pur commettendo 18 errori.

“Abbiamo portato a casa il risultato e questa è la cosa più importante – spiega l’allenatore Paolo Carotta -. Torniamo in palestra con la voglia di continuare a lavorare per trovare la miglior condizione e il miglior ritmo partita. Dei risultati di queste quattro trasferte consecutive, terminate con la gara di Cerea, non posso lamentarmi. Abbiamo raccolto 9 punti come all’andata e concesso meno set. Ora torniamo a un calendario pseudo normale, con un match in casa alternato a uno in trasferta. La corsa play-off rimane aperta”.

Una sfida più che aperta, considerati i risultati delle avversarie. L’Arena Volley Team infatti, seconda classificata, ha perso a Noventa. In virtù di questo risultato, il Duetti si trova ora a -5 dalle veronesi che occupano l’ultimo posto utile per la post season. Inoltre, vanta il credito di un incontro in meno disputato. La strada è ancora lunga ma, da ieri sera, il panorama appare un po’ più nitido. Il tabellino del match:

ISUZU CEREA-DUETTI GIORGIONE 0-3 (20-25, 20-25, 14-25)

Cerea: Coscia, Ferrarini, Boso, Bovolenta, Tollini, Alberti, Furlani, Gabrielli, Scaccia, Bersani. Liberi: Possenti, Macaccaro. All. Valente.

Giorgione: De Bortoli 14, Fornasier 14, Ravazzolo 9, Poser 8, Gogna 7, Green 3, Bateman, Fantini, Massarotto, Valente, Facchinato, Ganzer, Moretto, Morra (L). All. Carotta.