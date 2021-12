B1: Duetti Giorgione a mani vuote, Udine riesce a vincere in 4 set

Girone C

Serie B1 Femminile Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Rizzi Volley

Battuta d’arresto per ilche dopo due belle prestazioni deve arrendersi alle friulane dell’. A Cividale del Friuli vige il fattore campo. La squadra di Paolo Carotta si presentava alla sfida consapevole di dover tentare l’impresa di espugnare per la prima volta quel rettangolo di gioco. Così non è stato.

La formazione di casa ha confermato di essere imbattibile tra le proprie mura, salvo esprimersi in maniera diametralmente opposta in trasferta. E così il Duetti ha dovuto cedere l’onore delle armi esprimendo una prestazione al di sotto delle proprie potenzialità.

A latitare è stato il fondamentale della difesa, pilastro sul quale Udine ha costruito il proprio successo: “Non ci sono appelli – spiega coach Carotta -. La partita è stata combattuta ma il nostro avversario ha avuto il merito di aver difeso decisamente meglio di noi. Dobbiamo crescere nettamente in questo fondamentale, ci lavoreremo maggiormente in settimana”. A causa di questa sconfitta, il Duetti scivola a tre punti dalle capoliste Nardi e Arena. Il tabellino del match:

UDINE VOLLEY-DUETTI GIORGIONE 3-1 (25-20, 19-25, 25-18, 25-20)

UDINE: Bovolo, Brumat, Cicolini, Pezzotti, Nardini, Colonnello, Malovic, Marcuzzi, Snidero, Tomasetig, Bortot . Liberi: Tamborrino, Urbinati. All. Leone

GIORGIONE: Ravazzolo, De Bortoli, Gogna, Fornasier, Poser, Bateman, Green, Morra (L), VAlente, Fantini, Ganzer, Massarotto, Moretto. All. Carotta.