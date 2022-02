B1: Duetti Giorgione sul velluto a Porto Mantovano, 3-0 e secondo posto più vicino

Anche a Porto Mantovano le ragazze del Duetti Giorgione non falliscono l'appuntamento con i tre punti. Percorso netto per la formazione trevigiana nel secondo match dopo la ripresa del campionato, un rotondo 3-0 che rinfranca l’ambiente.

In Lombardia, la B1 di Castelfranco non patisce né il fattore campo né la pressione psicologica data dal fatto che le avversarie, all’andata, avevano guadagnato un punto in virtù del tie-break finale. I valori espressi in campo hanno rispecchiato il divario di classifica. Per il Duetti, miglior realizzatrice il capitano De Bortoli (13) con, in doppia cifra, anche la solita Ravazzolo (12) e Fornasier (10).

Queste le parole di coach Carotta a fine match: "I tre punti mettono in luce un passo in avanti rispetto al bottino conquistato all’andata. Rettangolo di gioco impegnativo e primo set interrotto dal “giallo” dei riflettori che si sono spenti: in quel parziale ci siamo dimostrati un po’ contratti, poi abbiamo condotto con un buon ritmo. È stata una bella vittoria”.

Grazie a questi tre punti il Duetti Giorgione viaggia in classifica a 6 lunghezze dalla capolista Nardi Volta (che però ha disputato una partita in più) e proprio sabato prossimo le giocatrici venete saranno di scena in quel di Volta Mantovana contro le prime della classe, in un match che si presenta di tutt’altra natura rispetto agli ultimi due disputati. Il tabellino del match:

EUROMONTAGGI PORTO MANTOVANO-DUETTI GIORGIONE 0-3 (18-25, 19-25, 12-25)

EUROMONTAGGI: POGGI 1 MISERENDINO 3 BELLARDI RICCATO 17 DALLA PELLEGRINA GIARDINI 6 BENDONI GHIRARDELLI 5 CARANDINI COLLET 4 GARAU FIORELLINI MAZZARINI L1 GUALTIERI L2. All. MARONE

GIORGIONE: RAVAZZOLO 10 GREEN VALENTE 3 FORNASIER 12 FANTINI DE BORTOLI 12 GOGNA 6 BATEMAN 5 POSER 7. All. CAROTTA