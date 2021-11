B1: Duetti Giorgione alla prova Nardi Volta, sfida stimolante contro la capolista

Momento verità per ilche affronta la capo-classifica del(Castelfranco, domenica 28 novembre 2021 alle 17:30). La squadra di Carotta è tornata ad allenarsi a ranghi completi ed è intenzionata a intraprendere la marcia di riavvicinamento alla vetta. Iche in classifica separano il Nardi dal Duetti, con le avversarie che hanno disputato, mettono in luce l’assenza di una leader incontrastata del girone e la fluidità della stessa graduatoria.

Eva Ravazzolo, che sta diventando sempre più trascinatrice, inquadra così la partita: “Sarà durissima. Dobbiamo dare tutte il 110% per sperare di superarle. Per quanto riguarda me, affronterò questa gara come affronto tutte le altre”.

Ecco la ricetta di Eva Ravazzolo: “Darò il massimo di me stessa, a prescindere dall’avversario che troverò dall’altra parte della rete. Rispetto alla mia condizione non c’è nessuna ricetta speciale se non allenamenti sempre al massimo e clima in squadra assolutamente disteso. Così si lavora bene e si cresce. I cinque set di domenica scorsa si sono fatti sentire ma abbiamo ripreso la settimana tenendone conto e ora la stanchezza è completamente smaltita. Il ritmo è tornato a essere sostenuto e l’entusiasmo non manca”.