B1: il Duetti Giorgione continua a credere nel secondo posto e nei play-off

A tre mesi dall’ultima volta in casa, il Duetti Giorgione torna fra le mura amiche con l’obiettivo di alimentare la corsa play-off. Con l’IopGroupForum di Udine, le ragazze della B1 di Castelfranco scendono in campo per riscattare l’1-3 dell’andata e per ridurre, se possibile, il ritardo di 5 lunghezze sull’Arena Volley Team (che ha giocato una partita in più e che occupa la seconda piazza del girone C). La seconda posizione finale attualmente occupata dalle veronesi è l’ultima utile per accedere ai play of promozione.

“Giochiamo una gara che per noi conta molto – spiega la centrale Giulia Gogna. La fase conclusiva del campionato è come se ci ponesse di fronte una finale dietro l’altra. La ricompensa saranno i play off e per raggiungerli non possiamo compiere passi falsi. Credo che abbiamo le carte in regola per farcela ma, mentalmente, è meglio concentrarsi su una partita per volta. Le avversarie di questo turno sono particolarmente aggressive in fase di battuta e di attacco: dovremo essere brave a contenerle”.