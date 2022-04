B1: Duetti Giorgione senza problemi contro il fanalino di coda Torri

Pronostici rispettati. Il Duetti Giorgione batte 3-0 l’US Torri in un match che ha messo di fronte due formazioni dai valori troppo differenti. L’under 18 vicentina nulla ha potuto contro una compagine trevigiana in piena corsa play off. E così sono fioccati gli errori, specialmente dal secondo set.

Nonostante ciò, due note positive. Angela Facchinato e Alessandra Ganzer, le due promettenti atlete del vivaio del Giorgione, si sono fatte ben valere sul rettangolo di gioco. Per Ganzer due punti in attacco, per Facchinato un muro e l’attacco che ha chiuso il match.

Questo il commento di coach Carotta a fine partita: “Purtroppo non abbiamo offerto una gran prestazione, questi incontri non sono mai facili da interpretare. Sono però sodisfatto di aver avuto la possibilità di dare spazio in campo a Facchinato e Ganzer: hanno dimostrato che il lavoro che stiamo svolgendo a livello giovanile potrà dare presto continuità a questa squadra. L’obiettivo erano i tre punti perciò obiettivo raggiunto”.

E ora, il Giorgione è atteso a Conegliano dove mercoledì sera giocherà il recupero contro la formazione di Martinez. Un’opportunità da non mancare per ridurre il gap sul secondo posto e quindi sulla zona play-off. Il tabellino del match:

DUETTI GIORGIONE-US TORRI 3-0 (25-14, 25-19, 25-16)

GIORGIONE: Poser, Ravazzolo, Gogna, De Bortoli, Fornasier, Valente, Bateman, Green, Morra (L), Fantini, Moretto, Ganzer, Facchinato. All. Carotta

TORRI: Campagnin, Zampieri, Guerra, Frigo, Pasa, Dalla Pozza, Fanin, Piron, Munari. All. Turchi