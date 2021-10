B1: per la Duetti Giorgione il terzo successo di fila e il primo posto in classifica

Girone C

Serie B1 Femminile Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Duetti Giorgione

Ilcentra il terzo successo consecutivo e guida il girone C della. Giorgione rimane al comando della serie B1 femminile con. L’incontro con l’Arena Volley ha messo in luce un Duetti superiore alla formazione ospite che ha però dovuto fare i conti anche con la brutta copia di sè stesso. Il secondo parziale infatti è stato perso per i

Un momento di deconcentrazione puntualmente rientrato grazie a una Ravazzolo, atleta cresciuta nelle giovanili Giorgione, che si è mostrata in serata di grazia (14 punti di cui 2 ace e 3 muri) assieme ad “Auri” Poser (22). “Ravazzolo ha disputato una grande partita. La alleno da quando era bambina e la conosco molto bene. È un’atleta pronta per una categoria superiore – dichiara coach Carotta -. Continuiamo a lavorare così. Siamo a punteggio pieno ma ora conta relativamente. Quando ci esprimiamo senza troppi errori dimostriamo di saper giocare bene. Testa ora alla prossima trasferta”. Il tabellino del match:

DUETTI GIORGIONE-ARENA VOLLEY TEAM 3-1 (25-21, 21-25, 25-18, 25-18)