B1: il Duetti Giorgione conquista una vittoria sofferta ma preziosa per i play-off

È un successo che vale doppio quello ottenuto dal Duetti Giorgione a Santa Giustina in Colle contro l’Alta Fratte. Vale per la corsa play-off, con la squadra di Castelfranco ancora in corsa per la griglia promozione, e vale per l’autostima di un gruppo messo a durissima prova, in settimana, dall’influenza.

“Otto atlete non si sono mai allenate a causa della febbre alta costringendo l’intera squadra a restare pressoché a riposo – spiega a posteriori coach Carotta. Non sapevamo se saremmo stati in grado di giocare la partita e abbiamo fatto appello alla reattività e allo spirito del gruppo. Il tie-break, in particolare, costituisce una perla nella nostra stagione: il 15-3 finale è specchio di una intensità e di una voglia di vincere ben oltre le aspettative che un allenatore può nutrire. È stato un epilogo di gara incredibilmente perfetto”.

Non soltanto tie-break, però. La B1 del Giorgione, dopo un primo parziale in cui ha accusato la stanchezza fisica rispetto alle avversarie, riesce a ricomporsi. A trascinare il collettivo è il capitano De Bortoli che con 21 punti finali risulterà la più prolifica. Nel finale del secondo set sono i muri di Ravazzolo a rimettere le cose in parità. Nel terzo l’Alta Fratte torna a scavare il solco ma nel finale del quarto il Giorgione cresce in maniera inarrestabile. L’Eurogroup getta al vento un vantaggio di 23-20 e successivamente un match point. Da qui in avanti è il solo Duetti a scrivere la partita.

Queste le dichiarazioni del presidente Angelo De Marchi: “Ringrazio la squadra a nome dell’intera società. Atlete, allenatori ma anche preparatore atletico e dirigenti. Assemblare dodici atlete in vista di un campionato non equivale a costruire un gruppo. È raro vedere reazioni del genere e vittorie simili sono possibili solo se c’è vera squadra. È sicuramente la vittoria più importante dell’anno in virtù della quale manteniamo viva la stagione”. Il tabellino del match:

EUROGROUP ALTA FRATTE-DUETTI GIORGIONE 2-3 (25-16, 24-26, 25-21, 25-27, 3-15)

ALTA FRATTE: Fanelli, Messaggi, Frison, Bortolot, Masiero, Rizzo, Bortoli, Gasparini, Marinello, Giacomelli, Simionato, Zarpellon. Liberi: Pavei, Destro. All. Rondinelli.

GIORGIONE: Poser, Ravazzolo, Gogna, De Bortoli, Fornasier, Valente, Bateman, Green, Morra (L), Fantini, Moretto, Ganzer, Facchinato. All. Carotta