B1: Giorgione dice addio ai play-off, netta sconfitta contro l'Arena Volley Team

Sconfitta senza appello per il Duetti Giorgione a Castel d’Azzano nello scontro diretto per i play-off contro l’Arena Volley Team. La B1 di Castelfranco Veneto si presentava alla sfida galvanizzata dalla recente parità acquisita in termini di classifica, frutto di una rimonta costruita negli ultimi due mesi. E, contando sull’ultimo match in programma sabato prossimo in casa, vincendo almeno due set avrebbe potuto sperare ancora nell’allungo definitivo al secondo posto.

Così non è andata, merito di una Arena che ha interpretato al meglio la sfida dimostrando di valere la piazza d’onore ovvero l’ultima disponibile per la post season. Coach Carotta non ha accampato scuse: “Verona ha fatto la partita che dovevamo fare noi, quindi merito all’avversario per aver dimostrato maggior maturità. Non siamo stati all’altezza e di questo mi rammarico perché non abbiamo fatto fruttare l’occasione di accedere anche quest’anno ai play off per la serie A”.

Anche se il Duetti dovesse conquistare i tre punti all’ultima di campionato e l’Arena non dovesse acquisire alcuna lunghezza, la differenza set premierebbe le scaligere. Tuttavia, una valutazione d’insieme dell’intera stagione sgraverebbe parzialmente questa sconfitta spostando il peso del mancato accesso ai play off su altre sfide non condotte al meglio. Un solo punto guadagnato nelle gare passate avrebbe, oggi, tenuto comunque vive le aspirazioni di promozione. Il tabellino del match:

ARENA VOLLEY TEAM-DUETTI GIORGIONE 3-0 (25-23, 25-20, 25-15)

ARENA: Brutti, Tamassia, Hrabar, Ferrari, Muzzolon, Montin, Lonardi, Erigozzi (L1), Cappelli, Sgarbossa, Bissoli, Guiotto, Moschini (L2). All. Bertolini

GIORGIONE: Poser, Ravazzolo, Gogna, De Bortoli, Fornasier, Valente, Bateman, Green, Morra (L), Fantini, Moretto, Ganzer, Facchinato. All. Carotta