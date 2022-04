B1: Giorgione non vuole sottovalutare il match di domani con il fanalino di coda Torri

Domani, domenica 10 aprile 2022, il Duetti Giorgione sarà impegnato in casa per affrontare il fanalino di coda del girone C della B1 femminile di volley. Match transitorio? Forse. È vero che la classifica mostra una sola lunghezza conquistata dall'US Torri ma è altrettanto vero che questi sono gli incontri dove abbassare la guardia può costare caro. Inoltre, sportivamente parlando, ogni avversario va onorato giocando sempre al massimo.

Quella del Torri è una formazione giovanile che matura esperienza in B1 e che a Castelfranco scende in campo con questo obiettivo: misurarsi con giocatrici più esperte. Dal canto suo, pur mantenendo lo sguardo fisso sull’obiettivo play off, il Duetti non perde di vista la crescita delle proprie atlete del vivaio. In prima squadra, quest’anno ne sono state promosse altre tre, le quali prendono parte anche ai campionati di Serie C e under 18. Si tratta di Angela Facchinato, Alessandra Ganzer e Gaia Moretto che potrebbero trovare spazio in campo proprio contro le pari età del Torri.

Parla Facchinato: “La voglia di giocare è veramente tanta. Il Torri è una squadra che abbiamo già incontrato nel settore giovanile ma sarà sicuramente stimolante scontrarsi nuovamente in B1, come in casa loro all'andata. C’è però anche molta ansia e sento un po' di pressione addosso ma so che se entrerò in campo la presenza del resto della squadra mi aiuterà ad alleggerirla. La partita si presenta interessante considerando soprattutto il divario di età tra le due squadre. Credo che l'esperienza e la capacità tecnica delle mie compagne possano fare la differenza sebbene il Torri disponga comunque di buone giocatrici da non sottovalutare”.

Torna al 100% la capienza consentita. Per l'occasione, ingresso gratuito (alle 17:30) con offerta libera alla Caritas di Castelfranco impegnata nell'accoglienza dei profughi ucraini.