B1: Duetti Giorgione splendido anche in trasferta, 3-1 ai danni di Noventa

Un Duetti Giorgione vivo e reattivo conquista l'intera posta in palio a Noventa Vicentina e accorcia le distanze sul secondo posto, l'ultimo utile in chiave play-off (Ipag -Duetti 1-3: 25-19, 25-27, 18-25, 15-25). La formazione di Paolo Carlotta è messa fin da subito a dura prova: le vicentine partono molto aggressive ed è difficile entrare sui binari dell'incontro.

Il Giorgione ci riesce nel secondo set dove, trascinato dalle attaccanti di palla alta (De Bortoli 21, Fornasier 18), prende per i capelli il parziale e definitivamente le redini della gara. Una bella prestazione che mette in mostra un Duetti coriaceo e particolarmente reattivo.

Queste le parole di coach Carotta a fine partita: "Dall'inferno al paradiso. Partita soffertissima che abbiamo vinto, sostanzialmente, nel secondo set. Da lì la svolta. Ci siamo accesi e abbiamo conquistato i tre punti”. Come già anticipato, la classifica rimane interessante per le trevigiane. Il secondo posto è distante 4 lunghezze, ma l’Arena Volley Team ha una partita in più già disputata e accorciare a -1 non è impossibile. Il tabellino del match:

IPAG NOVENTA-DUETTI GIORGIONE 1-3 (25-19, 25-27, 18-25, 15-25)

NOVENTA: Gomiero, Pastorello, Bisoffi, Zanguio, Montanaro, Gambalonga, Morgia, Dinello , Marini, Leonardi, Zanchetta, Canton, Gallo L, Lunardi L. All. Gemo

GIORGIONE: De Bortoli, Fornasier, Ravazzolo, Poser, Gogna, Green, Bateman, Fantini, Massarotto, Valente, Facchinato, Ganzer, Moretto, Morra (L). All. Carotta.