B1: per il Duetti Giorgione un successo e tanti rimpianti, la stagione termina al terzo posto

Passerella di fine stagione per il Duetti Giorgione che chiude fra gli applausi la stagione 2021/22 con una netta vittoria ai danni dell’Imoco San Donà. Un match a senso unico con le panterine ospiti capaci di impensierire le tenuta della squadra di casa nel solo primo parziale.

Coach Carotta ha dato ampio spazio in cabina di regia ad Anna Green e con lei si sono viste in campo anche Valente e Fantini. Giorgione prolifico con le attaccanti di palla alta Poser e Fornasier e al servizio con ben 18 ace totali, 7 dei quali della sola Poser. Queste le parole a fine gara dell’allenatore: “San Donà non era al completo, la partita non ha presentato particolari difficoltà. Siamo già al lavoro per allestire la nuova squadra di B1. Stiamo facendo le ultime valutazioni ma abbiamo le idee ben chiare sul tipo di stagione che vorremmo fare”.

Il punto di ripartenza rimane il mancato approdo ai play-off per differenza set e un campionato di alta classifica con sole 5 sconfitte al passivo. Il tabellino del match:

DUETTI GIORGIONE-IMOCO SAN DONÀ 3-0 (25-22, 25-13, 25-11)

GIORGIONE: Poser, Ravazzolo, Gogna, De Bortoli, Fornasier, Valente, Bateman, Green, Morra (L), Fantini, Moretto, Ganzer, Facchinato. All. Carotta

IMOCO: Bagnoli, Zorzetto, Giacomello, Trampus, Pagliuca, Alessi, Viola, Soffiato, Rizzi Guzin, Munarini, Stellati, Marchetto, Bardaro (L1), Bianco (L2). All. Gregoris