B1, Giorgione non snobba l'US Torri: "Massimo rispetto per ogni avversario"

Contro il giovanetrasferta agevole? Tutt'altro, secondo coach. È iniziato nel migliori dei modi il campionato del. Tre punti con l’Eurogroup ma soprattutto una prestazione che ha mostrato fin dalla prima partita quale sia la caparbietà e la capacità reattiva della prima squadra di Castelfranco. Domenica alle 17.30 a Torri di Quartesolo la formazione allenata daaffronterà il Torri, formazione giovanile che matura esperienza nel campionato di serie B1.

Non per questo è possibile definire il prossimo match più agevole degli altri. Il tecnico castellano commenta così l’approccio che il Duetti dovrà sostenere: “Penso che quest’anno tutte le partite saranno impegnative. Siamo convinti che la trasferta di Torri sarà difficile perché sarà il primo incontro fuori casa e perché non giocheremo nel nostro campo. Massimo rispetto quindi per il nostro prossimo avversario come per tutti gli altri”.