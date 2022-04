B1: Giorgione vince il derby con Conegliano al tie-break, la rimonta vale il secondo posto

Il derby trevigiano si tinge dei colori del Duetti Giorgione, ma soltanto dopo un’estenuante battaglia terminata al tie-break. La squadra di Castelfranco si è imposta in trasferta contro il Team Conegliano Volley, espugnando un campo ostico come la Zoppas Arena. Le gialloblu non sono riuscite a frenare la rincorsa al secondo posto finale del girone C della B1 femminile di volley del Duetti Giorgione che nel recupero dell’undicesima giornata colleziona la sedicesima vittoria in campionato su 20 incontri.

In particolare, la formazione di Paolo Carotta ha perso una sola gara negli ultimi quattro mesi, giusto con la capolista Nardi Volta. Questo il commento di coach Carotta: “A Conegliano poteva andare meglio rispetto ai due punti conquistati, ma per come si era messa poteva anche andare peggio. Sono perciò soddisfatto che la nostra marcia continui. Ho visto una squadra fisicamente in forma, prestante laddove l’avversario dimostra segni di cedimento. Devo fare i complimenti al nostro preparatore atletico Simone Piccolo”.

Dal quarto set in poi, Giorgione ha recuperato agilmente lo svantaggio di 2-1 nel conto dei parziali, portando la gara al tie-break dove, con una grande prova specialmente a muro, ha chiuso il match a mani basse. Con i due punti di ieri sera il Duetti ha agganciato al secondo posto l’Arena Volley Team, anche se con un match in più. Conegliano dovrà invece ancora sudarsi la salvezza. Il punto ottenuto nel derby permette al Team di avere tre lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Il tabellino del match:

TEAM CONEGLIANO VOLLEY-DUETTI GIORGIONE 2-3 (23-25, 25-21, 25-18, 10-25, 8-15)

CONEGLIANO: Barcellini, Wabersich, Volpin, De Stefani, Menegaldo, Pesce, Zia, Alessandria, Nordio, Ceschin (L), Florian, Saccon. All. Martinez

GIORGIONE: Poser, Ravazzolo, Gogna, De Bortoli, Fornasier, Valente, Bateman, Green, Morra (L), Fantini, Moretto, Ganzer, Facchinato. All. Carotta