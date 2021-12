B1: Giorgione vince il recupero con l'Aduna Padova e conquista il secondo posto

Tre punti e ila una lunghezza dalla vetta della classifica. Si chiude con il bottino pieno per le trevigiane il recupero della quinta giornata didi volley femminile fra contro l’. Un match interpretato nel migliore dei modi dalla formazione di Carotta che ha dato prova di essere cresciuta sensibilmente rispetto alle partite precedenti e di meritare l’attuale piazza d’onore del

Nettamente superiore alla squadra padovana in fase di ricezione, la formazione di Castelfranco ha costruito il proprio successo sulla sapiente regia di Bateman che ha chiamato in causa ripetutamente le centrali Ravazzolo e Gogna. Ottima verve in battuta di Fornasier (5 ace) e come sempre match di alto livello del capitano De Bortoli. Unico black-out sul 20-20 del secondo set, pagato caro con il successo del parziale da parte dell’Aduna.

Queste le parole di coach Carotta: “A parte il finale di secondo set, abbiamo disputato una partita molto buona. Si è notato il lavoro che stiamo svolgendo con le centrali in allenamento. È un bel campionato perché anche se perdi qualche punto sei lì. Pensiamo a una partita per volta come sempre. Sabato a Udine sarà dura”. Il tabellino del match:

DUETTI GIORGIONE-ADUNA PADOVA 3-1 (25-15, 21-25, 25-15, 25-18)

Duetti: De Bortoli 15, Fornasier 13, Ravazzolo 13, Poser 12, Gogna 10, Bateman 6, Green, Valente, Morra (L). N.e.: Fantini, Moretto, Ganzer. All. Carotta.

Alia: Blaseotto 14, Bisio 12, Avanzo 10, Celegato 8, Grazia 6, Cavalera (L), Miecchi, Boscolo, Tiozzo. N.e.: Azzolin, Grandis, Veragnolo, Beltrame. All. Amaducci.