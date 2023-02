B1: il girone di ritorno dell'Azimut Giorgione comincia subito con una delusione, ko in tre set col Volano

Non inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno dell’Azimut Giorgione nel campionato di Serie B1. L’innesto di una ex palleggiatrice di serie A, come Giulia Pincerato, all’inizio del mese di dicembre, aveva portato nuova linfa nel gruppo allenato da Paolo Carotta, capace di chiudere il girone di andata andando a vincere per 3-0 in casa del Volta Mantovana. Ieri sera, però, le trevigiane non si sono ripetute, anche perché hanno trovato sul proprio cammino un Volano in grande forma, spietato al servizio (6 ace contro 1) e a muro (10-5), i fondamentali principe della fase break, efficiente in attacco, grazie alla prova super delle schiacciatrici Orlandini e Bellini, che in due hanno messo a terra 27 punti in tre set, contro i 3 della coppia De Bortoli - Lee Fezzi. La tecnica di Pincerato ha quindi potuto fare poco a fronte di numeri così impietosi.

Luca Parlatini schiera il settetto più esperto, ovvero quello composto da Federica Braida e Carlotta Petruzziello, Emma Orlandini e Alice Bellini, Jessica De Val e Giulia Manetti, con Elena Pierobon Libero. Paolo Carotta risponde con Giulia Pincerato in regia, Erica Andrich opposta, Cindy Lee Fezzi e Giorgia De Bortoli in banda, Annachiara Cantamessa e Giulia Gogna al centro, Lucia Morra libero. In campo non c’è quindi l’opposta titolare Joelle M’Bra, un’assenza che peserà. Si intuisce fin dai primi scambi che il Volano ha una marcia in più, visto che conquista i propri cambi palla con maggiore fluidità rispetto all'avversario, tuttavia fino al 5-6 le ospiti tengono bene il campo. Ad assestare loro un primo colpo è un muro di capitan De Val su Lee Fezzi, che manda al servizio Alice Bellini: la schiacciatrice modenese estrae dal proprio cilindro una serie di battute devastanti, che portano due ace vicino alla linea di fondo campo, una pipe vincente in pallonetto, un diagonale fuori misura di Lee Fezzi e un clamoroso punto conquistato con una difesa di Pierobon.

L'11-6 che ne deriva è un punteggio confortante, ma il Giorgione reagisce, sfruttando un palleggio falloso di Braida e due break point realizzati con un muro di Cantamessa su Orlandini e un ace di Pincerato sulla stessa schiacciatrice toscana, che manda il pallone a toccare il soffitto (13-12). Da questo momento in poi, però, in campo c'è solo il Rothoblaas, che prima approfitta delle gravi difficoltà delle avversarie nella P1 (prima Manetti e poi Braida murano l'opposta Andrich, costretta ad attaccare in posto 4), poi confermano la giornata di grazia al servizio con un ace della palleggiatrice (20-14). Sul 22-17 anche de Val dà una mano con due servizi affilati, valorizzati da un attacco vincente di Orlandini e un muro di Petruzziello su De Bortoli (24-17), il 25-18 è ancora farina del sacco della giocatrice livornese.

L'inizio della seconda frazione ricorda da vicino quello della prima: anche in questo caso l'Azimut parte deciso e si porta in vantaggio per 4-5 grazie ad una difesa di Pincerato e ad uno smash di Cantamessa. Di nuovo, però, nella rotazione con la regista in posto 1 le rosse di Carotta incassano 3 break point consecutivi, grazie ad un attacco di Bellini e ai muri di Braida e della stessa schiacciatrice su Andrich e De Bortoli. Il Giorgione non si dà per vinto e si porta dall'8-5 al 9-8 sfruttando alcuni omaggi trentini, ma deve inseguire fino al 13-10, realizzato da Carlotta Petruzziello, meno servita del solito alla luce della buona produttività dei due posti quattro biancorossi. Due buoni servizi di Gogna consentono al Giorgione di conquistare la parità a quota 13, ma la scatenata Bellini rimette due lunghezze tra il Volano e le avversarie, alle quali riesce però di andare al sorpasso nella rotazione più produttiva della giornata, quella con Cantamessa in battuta, che nella circostanza frutta tre break point, prodotti dagli errori di Bellini e Orlandini e dal muro di Gogna sulla prima.

Il 17-19 è il massimo vantaggio costruito dalle venete in questo match e non dura granché, visto che il 20-20 arriva poco dopo, grazie ad un muro di de Val su Fezzi, mentre sono proprio i servizi del capitano biancorosso ad avviare le azioni che portano all'errore di Lee Fezzi e all'attacco vincente di Orlandini (23-21). Un pallonetto da seconda di Bellini e un ace di Petruzziello sulla spaesata Fezzi valgono il 25-22. Nel terzo set Paolo Carotta decide di mandare in campo l'opposta M’Bra e la mossa dà buoni frutti, visto che la frazione rimarrà in equilibrio quasi fino alla fine. Il Volano sull’8-6 ha già raccolto due ace e tre errori avversari, ma l'attacco del Giorgione inizia a funzionare un po' meglio, proprio grazie all'ingresso di M’Bra, che le padrone di casa faticano a contenere. Suoi i due punti che valgono l'8-9, al quale risponde una scatenata Emma Orlandini, che firma quelli numero 10 11 12 e 14 (a 11) del Rothoblaas.

Le lagarine sono brave a tenere sempre dietro le trevigiane, in questa fase del match caratterizzata da tantissimi errori equamente distribuiti. L'Azimut assapora l'ultima parità della serata grazie a due attacchi vincenti consecutivi di M’Bra, che valgono il 19-19, ma dopo il cambio palla di Petruzzello la stessa opposta modenese fa il diavolo a quattro in battuta, consentendo a Bellini e Orlandini in attacco e alla neo entrata Asia Calza a muro di blindare il set (23-19). Orlandini e Bellini, sempre loro, si incaricano di firmare gli ultimi due punti di uno dei migliori match giocati in questa stagione dalle biancorosse: 25-21. Entrambe avrebbero meritato il premio mvp, alla fine assegnato ad Alice Bellini. Il tabellino del match:

ROTHOBLAAS VOLANO-AZIMUT GIORGIONE 3-0 (25-18, 25-20, 25-21)

VOLANO: Braida, Petruzziello, Bellini, Orlandini, Manetti, De Val, Pierobon, Calza. All. Parlatini

GIORGIONE: Pincerato, Andrich, De Bortoli, Lee Fezzi, Gogna, Cantamessa, Morra, M’Bra. All. Carotta