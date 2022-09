Volley femminile B1. Ottimi spunti dalla prima sfida di precampionato del Giorgione

Impressioni positive, nonostante il carico di lavoro. Questo, in sintesi, il bilancio della prima apparizione stagionale fra le mura amiche della rinnovata B1 della Pallavolo Giorgione che si appresta a prendere parte al campionato con la denominazione Azimut. Con l’Asolo AltivoleRiese di B2, Paolo Carotta ha provato tutte le atlete tranne l’opposto M’bra in attesa di visita medica. Quattro i set disputati, tutti a favore del Giorgione.

Mister Carotta ha commentato con queste parole il match: “È stato importante vederle all’opera in fase di gioco. Evidentemente sono fisicamente appesantite negli spostamenti e a muro a causa dal grande carico di lavoro che stiamo sostenendo. Inoltre, non è stato semplice gestire l’assenza dell’opposto M’Bra: in effetti in allenamento le ho viste esprimersi un po’ meglio rispetto a questa prima amichevole sebbene, nel complesso, la valutazione rimanga positiva. Le dinamiche di gioco vanno costruite nel tempo”. Dopo l’apertura del giro di amichevoli con l’ormai classica sfida all’Asolo, oggi si tornerà nuovamente in campo a Castelfranco, alle 17:00 con il Volley Clodia di B2.