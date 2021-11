B1: poker di vittorie e terzo posto per il Team Conegliano, netto 3-0 contro l’US Torri

Dottor Jeckill o Mister Hyde? Dopo sei giornate di campionato, può venire questo dubbio in merito al: il girone C della B1 femminile di volley è cominciato per le gialloblu nel peggiore dei modi, con una doppia sconfitta. Poi nelle restanti quattro partite, la formazione trevigiana ha inanellato altrettante vittorie,per la classifica e il resto del torneo.

Ieri Conegliano si è sbarazzata senza problemi della giovanissima avversaria dell’US Torri, fanalino di coda con un punto all’attivo. I parziali sono stati decisamente netti, a conferma del fatto che il Team non si è mai distratto e non ha sottovalutato un avversario dal futuro comunque radioso. Nel primo e nel terzo set, le gialloblu hanno letteralmente dominato il gioco, lasciando a Torri appena 10 e 8 punti. Le vicentine hanno dato maggior filo da torcere alle padrone di casa soltanto nel secondo set che è terminato 25-17.

La vittoria non è stata però mai in discussione e ora Conegliano può godersi una nuova e ambiziosa classifica. Con il quarto successo di fila, infatti, ha conquistato il terzo posto, in attesa che Nardi Volta disputi il proprio incontro. D’ora in poi ci si attende un Team in versione maggiormente “Dottor Jeckill” e meno “Mister Hyde”. Il tabellino del match:

TEAM CONEGLIANO VOLLEY-US TORRI 3-0 (25-10, 25-17, 25-8)

Conegliano: Tosi, Volpini, De Stefani, Zia, Barcellini, Pesce, Menegaldo, Wabersich, Florian, Nordio, Ceschin, Pegorin. All. Martinez

Torri: Zampieri, Guerra, Pasa, Dalla Pozza, Frigo, Conradi, Fanin, Piron, Munari, Compagnin, Dalla Vecchia, Carlino, Novello, Parise. All. Cestari