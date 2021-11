B1: prima vittoria interna per il Team Conegliano, 3-1 in rimonta contro Udine

Girone C

Team Conegliano Volley

Un primo set a dir poco spento e che non lasciava presagire nulla di buono, ma che invece è stato il preludio della seconda vittoria consecutiva in campionato. Ilriesce a cogliere il primo successo interno,di carattere che consente alle ragazze di coach Martinez di guardare con maggiore fiducia alla classifica (i punti complessivi sono ora 5) ed ai prossimi appuntamenti. La formazione trevigiana ha guastato l’esordio in panchina dell’allenatore avversario,, eppure il suo debutto era partito nel migliore dei modi. Il primo parziale è stato infatti conquistato da Rizzi Volley con un perentorio 25-16.

L’equilibrio regna sovrano fino al 15-15, poi le ospiti ingranano la quarta e mettono a segno un momentaneo 5-0 che taglia le gambe a Conegliano. Le friulane gestiscono senza problemi il vantaggio e il set termina senza sussulti. Il riscatto è però dietro l’angolo. Dopo un breve equilibrio, le gialloblu trovano l’allungo decisivo e si portano sul +5 (13-8). Udine non riesce più a recuperare e il 25-16 sancisce il meritato pareggio dei set.

Il terzo parziale fatica a sbloccarsi, Conegliano cerca di scappare, ma viene prontamente ripresa dalle bianconere, almeno fino a un break decisivo che fissa il punteggio sul 13-9. Il 17-11 tranquillizza ulteriormente il Team che gestisce le numerose palle set per rimontare le ospiti con un 25-17 di grande spessore. Nel quarto set, la squadra veneta ha in mano il pallino del gioco e riesce a creare un buon divario (12-6) che viene gestito fino alla fine: sul 23-20 Udine sbaglia il servizio e regala quattro match point a Conegliano, la quale non si fa pregare e porta a casa l’intera posta. La Zoppas Arena è finalmente “espugnata” e si può esultare con merito. Il tabellino del match:

TEAM CONEGLIANO VOLLEY-UDINE VOLLEY 3-1 (16-25, 25-16, 25-17, 25-20)