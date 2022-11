B1: prosegue il momento difficile dell’Azimut Giorgione, sconfitta pesante a Ostiano

Anche a Ostiano l’Azimut Giorgione manca l’appuntamento con il successo mantenendo ferma quota 8 nella classifica di B1 (Fantini-Folcieri vs Azimut 3-0: 26-24, 27-25, 25-21). La sconfitta cremonese è figlia della precaria condizione fisica in cui versa la B1 di Castelfranco che costringe Paolo Carotta a scendere in campo con una formazione rimaneggiata, riducendo di conseguenza le seconde linee a disposizione.

Ne approfittano le avversarie, efficaci in difesa e prolifiche al centro. E così il match, combattuto e a sprazzi in mano all’Azimut, prende la strada di Ostiano. Il non aver chiuso una palla set sia nel primo parziale che nel secondo aumenta il rammarico ma allo stesso tempo indica quanto poco sarebbe bastato per scrivere un risultato diverso.

Così Annachiara Cantamessa a fine partita: “Stiamo attraversando un momento difficile. Arrivavamo a questo incontro da una settimana costellata da infortuni. Le nostre avversarie hanno difeso molto bene e noi potevamo fare qualcosina in più come, ad esempio, sbagliare meno palloni. Guardiamo avanti perché ci aspettano partite molto importanti: dobbiamo assolutamente tornare a vincere”. Il tabellino del match:

FANTINI-FOLCIERI OSTIANO-AZIMUT GIORGIONE 3-0 (26-24, 27-25, 25-21)

OSTIANO: Rizzieri, Furlan, Barbarini, Zonta, Vidi, Focaccia, Riccardi (L), Frigerio, Bosso, Volta (L), Viccardi, Martinelli, Bocchi. All. Leali.

GIORGIONE: Fezzi 14, Andrich 13, Cantamessa 5, Gogna 5, M’bra 5, Bateman 2, De Bortoli, Green, Morra (L). N.e.: Ganzer, Facchinato, Moretto, Ceron, Alessi. All.: Carotta.