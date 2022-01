B1: il rammarico del Duetti Giorgione dopo il rinvio del derby con Conegliano

Girone C

Serie B1 Femminile Girone C

Serie B1 martoriata dal covid alla ripresa dopo le festività natalizie. Il gruppo squadra delnon ne è stato esente e si è visto costretto a rinviare il match originariamente in programma per il weekend appena terminato a Conegliano, un derby molto sentito. “All’incontro saremmo arrivati in splendida forma – ha commenta il tecnico del Duetti-. Durante le festività abbiamo tenuto un ritmo di allenamenti molto elevato e i miglioramenti erano ben evidenti. È un peccato fermarci proprio ora”.

Mal comune mezzo gaudio. Una sola gara del girone è stata disputata e nel totale dei sei gironi nazionali non si è giocata che una manciata di partite. Virus e contagi permettendo, il prossimo impegno della formazione trevigiana è in programma per il 15 gennaio, con la trasferta padovana sul campo dell’Alta Fratte San Giustina.