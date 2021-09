Serie B1: ricco programma di amichevoli per la Duetti Giorgione

Dal 22 settembre al 9 ottobre, la squadra trevigiana affronterà quattro avversarie per preparare al meglio l'esordio in campionato

Per la Duetti Giorgione si preannuncia un programma di amichevoli pre-campionato davvero intenso e stimolante. L’esordio nel girone C della Serie B1 è sempre più vicino e bisogna preparare al meglio schemi e situazioni di gara. La società ha reso note le date dei prossimi appuntamenti in cui sarà possibile assistere ai match delle ragazze trevigiane. Ecco tutti i riferimenti nel dettaglio:

Mercoledì 22 settembre ore 20.30: Duetti Giorgione – Asolo

Sabato 2 ottobre ore 17.30: Rothoblaas Volano – Duetti Giorgione

Mercoledì 6 ottobre ore 20.30: Duetti Giorgione – Conegliano

Sabato 9 ottobre ore 17.30: Duetti Giorgione – Rothoblaas Volano

Per accedere al palazzetto è necessario esibire il green pass. Come già anticipato, la prima di campionato non è più così distante come qualche giorno fa. Domenica 17 ottobre 2021, quindi tra meno di un mese, Giorgione ospiterà in casa l’Alta Fratte Volley, ostico avversario padovano che non verrà di certo a Castelfranco Veneto in gita di piacere. A distanza di una settimana ci sarà poi anche la prima trasferta, per la precisione contro l’US Torri Vicenza. Intanto è appena terminato il ritiro delle giocatrici a Tonezza del Cimone, con nuove impressioni positive che fanno ben sperare per l’esordio in B1, categoria a cui prenderanno parte anche tre atlete del vivaio, vale a dire Alessadra Ganzer, Angela Facchinato e Gaia Moretto.