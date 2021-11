B1: rimonta a metà per il Duetti Giorgione, con la capolista Nardi Volta finisce 2-3

Con la temibile formazione lombarda del, ilsfiora la rimonta e si deve accontentare di un punto. Non basta un match in crescendo per recuperare loed arrivare al successo. Contro la formazione lombarda che a Castelfranco scendeva in campo da capolista, ladi Carotta parte male. Ricezione in difficoltà sotto i colpi di Boninsegna & c. e correlazione muro difesa da perfezionare.

Dal terzo parziale arriva la reazione in un set condotto a braccetto con le avversarie. 13-8 e 18-15 i massimi vantaggi accumulati: Aurora Poser migliora sia in prima che seconda linea chiudendo poi l’incontro con percentuali tornate ai suoi livelli abituali. Nel quarto è Fornasier ad uscire al torpore facendosi vedere a muro e realizzando in attacco. Con la crescita corale della squadra il Duetti conquista agevolmente il tie break nel quale si trova a condurre 7-4. Un time out di Breviglieri rallenta l’avanzata del Giorgione che subisce la rimonta ospite sino al 14-11. Due match point vengono annullati ma non il terzo.

Sul 13-15 si chiude un’altra maratona. Queste le parole di coach Carotta: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Peccato per il nostro avvio mei primi due set, poi siamo riusciti ad entrare in partita. Quando perdi poi 15-13 vuol dire che sei lì. Il bello di questo campionato è che ogni partita è molto impegnativa ma noi stiamo dimostrando di potercela giocare con tutti”. Il tabellino del match:

DUETTI GIORGIONE-NARDI VOLTA 2-3 (20-25, 21-25, 25-23, 25-20, 13-15)