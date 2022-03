B1: che bel ritorno a Castelfranco per il Duetti Giorgione, 3-0 contro Udine

È un Duetti Giorgione vivo quello visto al ritorno in campo a Castelfranco, dopo tre mesi di sosta da incontri casalinghi (3-0 contro Udine Volley: 25-22, 25-16, 25-20). La formazione di Carotta subisce l’aggressività della formazione ospite in ogni apertura di parziale e fa le cose per bene rimontando puntualmente e chiudendo senza patemi. Pazienza e prestazione dei singoli in crescita.

È così per Poser, miglior realizzatrice del match con 14 punti di cui 2 muri e 3 ace. Ma anche De Bortoli (9), Gogna (6) e soprattutto Fornasier (9) che dimostra di aver ritrovato potenza e precisione al servizio. Ancora qualche errore di troppo, a guardare il bicchiere mezzo vuoto, e un margine di miglioramento in ricezione. I tre punti sono comunque arrivati agevolmente incrementando una classifica che a Castelfranco ci si augura possa spalancare presto le porte dei play off.

Così coach Carotta a fine partita: “Sono soddisfatto. Finalmente una bella prestazione. Certo è che giocare in casa, per noi, è tutt’altra cosa rispetto alle partite in trasferta. Rispetto a sabato scorso ho visto una squadra migliorata: sono molto contento della fase a muro. Abbiamo bisogno di stabilità e di pensare sempre a una partita per volta”. Il tabellino del match:

DUETTI GIORGIONE-UDINE VOLLEY 3-0 (25-22, 25-16, 25-20)

GIORGIONE: De Bortoli, Fornasier, Ravazzolo, Poser, Gogna, Green, Bateman, Fantini, Massarotto, Valente, Facchinato, Ganzer, Moretto, Morra (L). All. Carotta.

UDINE: Bovolo, Brumat, Cicolini, Pezzotti, Nardini, Tamborrino, Urbinati, Colonnello, Cerutti, Marcuzzi, Snidero, Grego, Gjati, Bortot. All. Leone