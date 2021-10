B1: sconfitta per l’Imoco Volley, grande equilibrio nei primi due set ma finisce 0-3

Dopo il derby vinto contro, è arrivata una battuta d’arresto per l’che si è arresa all’. Quest’ultima formazione era al debutto fra le mura amiche del PalaRobbi e voleva ben figurare di fronte al proprio pubblico. Il risultato non deve trarre in inganno: il 3-0 finale è stato frutto soprattutto di due set molto equilibrati, terminati entrambi. Si è giocato punto a punto e, nonostante Verona sia arrivata nella fase finale dei parziali in ritardo di 2-3 punti (18-21 e 19-21 per la precisione), è poi riuscita ad agganciare Imoco e a superarla nei momenti più caldi.

La compagine trevigiana, campionessa Under 19 dovrà ora rifarsi e dimenticare l’ultimo set in cui l’Arena Volley Team ha avuto qualcosa in più, con un distacco che è apparso evidente fin dai primi scambi (25-10 il punteggio definitivo). L’occasione per il riscatto arriverà sabato 30 ottobre, quando Imoco ospiterà l’Alia Aduna Padova che ha vinto le prime due partite di campionato al tie-break. Il tabellino del match:

Arena Volley Team Verona-Cortina Imoco 3-0 (25-23, 25-23, 25-10)

ARENA VOLLEY TEAM: Bissoli (4), Brutti (12), Cappelli (11), Ferrari, Hrabar (0), Lonardi (0), Montin (5), Muzzolon, Sgarbossa (7), Tamassia (10). Liberi: Moschini, Erigozzi. 1° Allenatore: Marcello Bertolini 2° Allenatore: Manuel Frassoni

CORTINA IMOCO: Bagnoli (1), Pagliuca (14), Giacomini, Soffiato, Giacomello (10), Zorzetto (0), Trampus (5), Munarini (3), Viola (0), Stellati (0), Alessi, Guzin (8) . Liberi: Bianco, Bardaro. 1° Allenatore Gregoris