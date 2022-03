B1: serata perfetta per il Team Conegliano che si sbarazza di San Donà in 4 set

Girone C

Serie B1 Femminile Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Team Conegliano Volley

È la dodicesima giornata del girone C della B1 femminile di volley quella che si è svolta alla Zoppas Arena ieri sera con il Team Conegliano Volley pronto a tutto per conquistare punti preziosi contro l’Imoco San Donà. Il 3-1 ha premiato proprio le trevigiane che ora possono guardare con maggiore tranquillità alla classifica. Le gialloblu sono infatti salite a quota 24 punti, con due lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione ma anche due gare da recuperare. Coach Gregoris schiera Bagnoli al palleggio con Giacomello opposta, Trampus e Pagliuca schiacciatrici Munarini e Rizzi Guzin al centro, Bardaro libero.

Martinez risponde con Pesce al palleggio, Wabersich opposta, De Stefani e Capitan Barcellini schiacciatrici, Volpin e Ceschin libero. Parte subito bene Conegliano che, grazie ad una battuta efficace, agguanta un primo considerevole vantaggio (8-4). Le panterine si fanno sotto (11-11), per poi riperdere terreno (23-20). Con Bagnoli in battuta si va ai vantaggi (23-23), ma è la maggiore esperienza delle padrone di casa ad avere la meglio (25-23, 1-0).

Nel secondo parziale tutta la classe di Cristina Barcellini viene fuori: è lei infatti l’indiscussa protagonista portando coi suoi attacchi alla conquista del set (25-18, 2-0). Nel terzo set, così come accaduto alla fine del precedente, Gregoris inserisce fin dal principio Adigwe al posto di Trampus. San Donà prende un buon vantaggio (4-8) e riesce a mantenersi sempre avanti con le sue attaccanti molto solide sia in prima che seconda linea (16-25, 2-1).

Nel quarto parziale è l’Imoco a partire in vantaggio (3-8) sulla scia dell’entusiasmo, ma le padrone di casa non mollano ed impattano grazie ancora ad un'ottima Barcellini insieme ad una ritrovata De Stefani (15-15). Si procede con grande equilibrio fino al 20-19 di Conegliano, poi le ragazze di Martinez si avvantaggiano portandosi a casa il set e l’intera posta in palio (25-20, 3-1). Il tabellino del match:

Team Conegliano Volley-Imoco San Donà 3-1 (25-23, 25-18, 16-25, 25-20)

Conegliano: Volpin 11, De Stefani 10, Zia, Barcellini (K) 23, Pesce 1, Menegaldo 6, Ceschin (L), Alessandria, Wabersich 10, Florian n.e., Nordio. All. Martinez

Imoco: Bagnoli 2, Pagliuca 13, Soffiato , Giacomello 14, Bardaro A. (L), Stellati n.e, Alessi, Rizzi Guzin 10, Zorzetto n.e., Adigwe 11, Munarini 9, Trampus 6, Bianco (L) n.e. All. Gregoris