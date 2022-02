B1: serata sfortunata per il Team Conegliano, l'Ipag Noventa si impone 3-0

Girone C

Serie B1 Femminile

Squadra in casa

Ipag Noventa Volley

Purtroppo le avversarie dell’Ipag Volley Noventa hanno avuto la meglio sulle ragazze del Team Conegliano che, senza capitano, riescono comunque a giocare una buona gara dando del filo da torcere alle avversarie, in particolare nel secondo set. Primo set. Tensione sul campo noventano nei primi scambi del primo set (1-5). Morgia, Zanguio e Gomiero iniziano a "carburare" e la parità la si raggiunge Gomiero (11-11). Marini segna al servizio (12-11), ma il vantaggio più considerevole si concretizza con un muro di Pastorello (20-16).

Il +4 lo difende ancora Pastorello a muro (21-17), mentre il set point lo segna Capitan Gambalonga con lo stesso fondamentale (24-20). Chiude Morgia da posto due (25-21). Secondo set. Molto combattuto anche il secondo set (5-5; 10-10; 11-11). Si susseguono azioni lunghe e spettacolari che divertono il limitato pubblico presente. Una fast di Pastorello regala il +2 (16-14), ma le ospiti non demordono e si portano in vantaggio (18-20), costringendo Gemo al time-out.

Il trend sembra non cambiare, con Conegliano che si avvicina pericolosamente alla conquista del parziale (21-23). Zanguio attacca da posto quattro (22-23), Pastorello annulla un set point (23-24), ancora Zanguio, con il servizio, sancisce la parità (24-24). Conegliano, innervosito, sbaglia per due volte consecutive sino al 26 a 24 per l’Ipag. Terzo set. Le noventane, sulle ali dell'entusiasmo, conquistano sin da subito un rilevante vantaggio (8-1, con un poderoso ace di Gomiero).

Gambalonga imita la compagna dai nove metri (10-3), vantaggio che incrementa con Morgia da posto due (16-4). Entrano Bisoffi e Leonardi, la prima subito a segno da posto quattro (17-8). Gomiero (23-11) e Zanguio (24-11) si avvicinano al traguardo; un errore delle ospiti chiude la contesa (25-11). Il tabellino del match:

IPAG NOVENTA-TEAM CONEGLIANO VOLLEY 3-0 (25-21, 26-24, 25-11)